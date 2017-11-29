” الشورى ” يطالب ديوان المظالم بالمبادرة إلى تعيين معاونين للقضاة

عادل الحربي(صدى):

طالب مجلس الشورى، ديوان المظالم، بتضمين تقاريره القادمة، عدد القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمة، وعدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه والمفرغين في كل إدارة من إداراته، وكذلك الميادرة إلى تعيين معاونين للقضاة.

ونشر ” الشورى ” على حسابه بموقع ” تويتر ” ، مطالبته للديوان بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبان لمحاكمه، وإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.

كما طالب ديوان المظالم، بافتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة.

