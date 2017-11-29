سؤال طالب يثير أزمة بين ماكرون ونظيره في بوركينا فاسو

باريس(صدى):

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أول أمس الإثنين موقفًا حرجًا لنظيره في بوركينافاسو، روش مارك كريستيان كابوري أمام جموع من الطلبة وهو ما اضطره إلى مغادرة القاعة.

وقال ماكرون إجابة على سؤال أحد الطلاب حول مشكلة الكهرباء في بوركينافاسو أنا لا أريد الخوض في أمر الكهرباء في جامعات بوركينا فاسو إنه عمل رئيس البلاد .

وأضاف ماكرون وسط ضحك من في القاعة ” لقد تحدثتم إلي كما لو كنت رئيس بوركينا فاسو، وكما لو أن فرنسا ما زالت قوة استعمارية ” مما تسبب في انسحاب نظيره البوركينابي وحاول ماكرون أن يلطف الأجواء، ودعاه إلى أن يبقى في القاعة، فلما غادر، واصل مزاحه وقال ” لقد ذهب كي يصلح التكييف ” .

ونفى مقربون من الرئيس البوركينابي أن يكون قد انسحب، وأوضحوا أنه خرج فقط كي يقصد دورة المياه، لاسيما أنه عاد بعد وقت قصير إلى مكانه.