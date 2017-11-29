ديوان المظالم يطلق خدمة جديدة لإثبات الحضور

طلال الغامدي(صدى):

أطلق ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، خدمة اثبات الحضور للمترافعين إلكترونيًا، التي تُتيح اثبات حضور الجلسة القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى توقيع او اعتماد من الدائرة القضائية، في إطار خطة تسلسل خدماته الإلكترونية.

وأوضح الديوان أن الخدمة تتميز بالاستغناء عن طلب ما يثبت حضور المترافع للجلسة القضائية من الدائرة، وتوفير وقت وجهد الحاضر والدائرة القضائية في هذا الإجراء، كما تساعد في إمكانية التحقيق من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات.

وأشار الديوان إلى وجود 7 خطوات للوصول إلى الخدمة، تبدأ بتسجيل الدخول على نظام معين بحساب مفعل، ثم الدخول على الرابط الأساسي لنظام معين، واختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، و رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام.

الرابط الأساسي للدخول:اضغط هنــا