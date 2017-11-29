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الهضبة وشيرين في دبي بحفل رأس السنة

الهضبة وشيرين في دبي بحفل رأس السنة
نورة الشهري(صدى):

يحيي الهضبة عمرو دياب , حفل رأس السنة , على مسرح ” أمبفيثياتير ” بمدينة دبي للإعلام , وذلك يوم 29 ديسمبر المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 795 درهما لدرجة , و 395 درهما للدرجة البرونزية , و 295 درهما للدرجة الفضية.

كما تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب , حفل رأس السنة المقبل في دبي , للمرة الثانية على التوالي , وذلك من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة

ياترى وش بتقولين هالمرة ياشيرين بلهارسيا
والا المصريين ربوك وبتخرسين خالص😁

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