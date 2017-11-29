الهضبة وشيرين في دبي بحفل رأس السنة

نورة الشهري(صدى):

يحيي الهضبة عمرو دياب , حفل رأس السنة , على مسرح ” أمبفيثياتير ” بمدينة دبي للإعلام , وذلك يوم 29 ديسمبر المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 795 درهما لدرجة , و 395 درهما للدرجة البرونزية , و 295 درهما للدرجة الفضية.

كما تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب , حفل رأس السنة المقبل في دبي , للمرة الثانية على التوالي , وذلك من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.