” الخضيري ” يكشف عن نموذجين من المتاجرين بالطب النبوي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، أن هناك بعض المحتالين المتاجرين بالطب النبوي، بطريق لا تليق بسيدنا محمد ” ص ” وآداب الإسلام، مؤكدًا أن ضحاياهم يجهلون هدي محمد ” صلى الله عليه وسلم ” و آدابه.

ونشر الدكتور الخضيري نموذجين لهؤلاء المتاجرين عبر موقع ” تويتر ” ، أحدها: رجل يتجول بالمستشفى يظهر عليه مظاهر التبتل ويدخل غرف المرضى ليقابل المرافق للمريض ويقول له “أبشرك ابو المعتصم اليوم جاي لهذا المستشفى ليرقي بعضا لمرضى وابو المعتصم مشهور بنجاح رقيته 100% وإن شاء الله يشفى مريضحكم برقيته هل أحجز لكم موعد؟ هات 500 ريال”، ثم يأتي ابو المعتصم متبخترًا ليتاجر بالرقية فيخرج هو ومسوقيه بآلاف الريالات.

أما النموذج الثاني الذي نشره ” الخضيري ” ، هو لأحد محترفي النصب يمتهن الحجامة بلا شهادة ولا ترخيص فيزور الناس في بيوتهم ويوهمهم أنهم مصابين بالمس والسحر والنفس والعين ووو والدليل: انظر حضرتك الدم متجلط؟ هذا للمس، واللي جنبه سحر وهات 300 ريال فقد زال العين والحسد. وهذا تلبيس لأن الدم ستجلط تلقائيًا إذا انكشف للهواء بسبب الأكسجين كما يحدث لدم الأضحية، ويتغير لونه بسبب حبس الأكسجين عنه.