بالصور.. سيدة تلقي طفلًا وسط الطريق والسبب

سانتياغو(صدى):

أقدمت امرأة على إلقاء عربة طفل على طريق مليء بالسيارات، عقب نشوب مشاجرة بينها وبين والد الطفل أنتهت بقتلهما.

وأمسكت امرأة بعربة الطفل البالغ من العمر ثمانية أشهر وألقتها وسط الطريق بتشيلي خلال مشاجرة بينها وبين الأم تطورت لتصبح خناقة بالأسلحة البيضاء.

وأدى الشجار إلى مقتل الأم وزوجها حيث بدأ الأمر بشجار بينهما وبين صاحب متجر ” خورخي هويرتا، 40 عامًا ” اللذان اتهماه بأنه قطع إطارات سيارتهما، وتطور الأمر لشجار بالسكاكين، وكانت زوجة صاحب المتجر يوهانا بينونيس إيتر، 38 عامًا هي من ألقت بالطفل.