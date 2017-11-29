بالصور.. سيدة تلقي طفلًا وسط الطريق والسبب
أقدمت امرأة على إلقاء عربة طفل على طريق مليء بالسيارات، عقب نشوب مشاجرة بينها وبين والد الطفل أنتهت بقتلهما.
وأمسكت امرأة بعربة الطفل البالغ من العمر ثمانية أشهر وألقتها وسط الطريق بتشيلي خلال مشاجرة بينها وبين الأم تطورت لتصبح خناقة بالأسلحة البيضاء.
وأدى الشجار إلى مقتل الأم وزوجها حيث بدأ الأمر بشجار بينهما وبين صاحب متجر ” خورخي هويرتا، 40 عامًا ” اللذان اتهماه بأنه قطع إطارات سيارتهما، وتطور الأمر لشجار بالسكاكين، وكانت زوجة صاحب المتجر يوهانا بينونيس إيتر، 38 عامًا هي من ألقت بالطفل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38930 ] نشر منذ 1 ساعة
إرهابيون كفرة فجره ,,
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله والشكر
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 1 ساعة
احمدك ربي واشكرك
ع نعمة الاسلام والعقل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6255 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله المستعان