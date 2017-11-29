الكلية التقنية تفتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمّة، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة، بدءً من 15 / 3 / 1439 هـ، إلى 26 / 3 / 1439 هـ.

وأوضحت الكلية التقنية أن التقديم سيتم عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي www.tvtc.edu.sa للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي.

وقال مدير القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرّمة المهندس هاني بن محمد العبادي، إن القبول سيكون في الأقسام التالية: ” قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصّص دعم فني وتخصّص الشبكات وتخصّص إدارة أنظمة شبكات، وقسم التقنية الميكانيكية تخصّص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية تخصّص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية في تخصّص إدارة مكتبية وتخصّص محاسبة وتسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصص سفر وسياحة وتخصّص الفندقة وتخصّص الحج والعمرة ” .

كما أشار منسق مركز خدمة المجتمع بالكلية محيميد النفيعي؛ إلى بدء القبول والتسجيل للدبلوم المسائي للموظفين والمقيمين في الفترة الزمنية نفسها المشار إليها عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa).