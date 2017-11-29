” الشورى ” يوافق على تعديل نظام ” مكافحة الرشوة “

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى، صباح اليوم ، على دراسة مقترح تعديل قانون ” مكافحة الرشوة ” ، للحد من الفساد الإداري وانتشار المحسوبية على حساب جودة العمل وكفاءة المستوى ، بالإضافة إلى الحد من الكسب غير المشروع .

وقدم مُقترح التعديل عضوي المجلس الأستاذ عطا السبيتي ، و الدكتورة لطيفة الشعلان ، والدكتورة هيا المنيع ، عضو المجلس السابق ، طبقاً للمادة 23 من نظام المجلس .

يذكر أن قانون نظام مكافحة الرشوة لا يشتمل على منظومة القطاع الخاص وموظفيها ، بل يركز على مؤسسات الدولة الحكومية بشكل أكبر ، وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية لمجلس الشورى على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .