” شرطة الرياض ” تكشف ملابسات القبض على حامل الساطور محاول اختطاف الطفلين

حمود العنزي(صدى):

ألقت شرطة الرياض اليوم الاربعاء القبض على المتهم بمحاولة اختطاف طفليْن في أحد أحياء الرياض، في الجريمة التي تمّ تداول مقاطع فيديو لها.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة بمحاولة الاعتداء على حدثين وسط العاصمة الرياض مستخدما سلاحا أبيض، و الفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب .

ورغم شُح المعلومات و ندرتها أسفرت الجهود المتواصلة من قبل كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة من فك طلاسم القضية ، إذ تمكن المختصون في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة من كشف أول خيوط الجريمة ما مكن إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من إسدال الستار على هذه الواقعة بعد جهود ميدانية متواصلة على مدار الساعة و تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين من مواطنين في العقدين الثالث و الرابع من العمر.

وتمكنت الشرطة من ضبطهم في كمين محكم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع ، و بتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة و قارورة بها الربع من مادة العرق المسكر، و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم ، كما أقروا بسرقة المركبة بالقوة الجبرية بقصد التمويه أثناء الاعتداء على المارة للاستحواذ على ما بحوزتهم من أموال و مقتنيات شخصية .

وقد جرى إيقافهم جميعا لدى مركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم في القضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.