” شرطة الرياض ” تكشف ملابسات القبض على حامل الساطور محاول اختطاف الطفلين
ألقت شرطة الرياض اليوم الاربعاء القبض على المتهم بمحاولة اختطاف طفليْن في أحد أحياء الرياض، في الجريمة التي تمّ تداول مقاطع فيديو لها.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة بمحاولة الاعتداء على حدثين وسط العاصمة الرياض مستخدما سلاحا أبيض، و الفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب .
ورغم شُح المعلومات و ندرتها أسفرت الجهود المتواصلة من قبل كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة من فك طلاسم القضية ، إذ تمكن المختصون في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة من كشف أول خيوط الجريمة ما مكن إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من إسدال الستار على هذه الواقعة بعد جهود ميدانية متواصلة على مدار الساعة و تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين من مواطنين في العقدين الثالث و الرابع من العمر.
وتمكنت الشرطة من ضبطهم في كمين محكم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع ، و بتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة و قارورة بها الربع من مادة العرق المسكر، و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم ، كما أقروا بسرقة المركبة بالقوة الجبرية بقصد التمويه أثناء الاعتداء على المارة للاستحواذ على ما بحوزتهم من أموال و مقتنيات شخصية .
وقد جرى إيقافهم جميعا لدى مركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم في القضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38931 ] نشر منذ 1 ساعة
على الصفاة طوالي ,,
عوص القحطاني[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
السيف الاملاح والله النعم الي حنا فيها من خير وأمن وأمان وجنودنا متحملين الدافاع عن وطننا وعنا ولاه الامر سهرانين لليل نهار لك ياهذ المواطن والوطن الله يعزعهم وبذل من أراد ضياع الناس بسو ومن ينشر الفساد والمسكر
عاجل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
مايبغالها شور …. لازم كل واحد منهم يشوف راسه يدربي قدامه …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4312 ] نشر منذ 1 ساعة
العقوبة القصوى لهؤلاء المجرمين
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله اللي مكن رجال الامن منهم
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2751 ] نشر منذ 43 دقيقة
اتمنى ان نسمع خبر قصاصهم وصلبهم قريبا
ابوبدر[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحمد لله ان تم القبض عليهم .
اكيد انه يجب محاسبتهم ومعاقبتهم اكيد .
ولكن لا اتفق بان نحدد العقوبة على هوانا فنحن على دين الاسلام وفيه شرع وهناك قضاة لابد ان يحكموا وفق شرع الاسلام وليس وفق هوى اي احد .
والقصاص ليس كله اعدامات وقصاص والا لتحولنا الى نازيين او ديكتاتوريين او تتاريين او نكون كالمجوس الايرانيين الذين لا حل عندهم الا القتل والاعدامات ، كما أنه بدون دراسة القضية ومراجعتها ومعرفة ماضي وحاضر الجناة وان كان لهم سوابق وان كانوا تحت تأثير المخدر والخمر وكانوا على دراية بتصرفاتهم او انهم لم يكونوا في وعيهم وهذا كفيل بان يجعل اي شخص فعل اي شيء لانه ليس في وعيه .
أيضا لابد من دراية اسباب هذه الافعال التي لم تكن ابدا في السعودية ولم نكن سابقا نشعر بالخوف والرعب مثل هذا الوقت غير اننا صرنا نشهد حاليا من
اعتداءات وسطو مسلح على صرافات وعلى افراد وعلى صيدليات وتموينات وعلى نساء ورجال واطفال واعتداءات داخل مستشفيات واعتداءات على رجال امن واطباء وممرضين وتلك الاعتداءات اما تكون بواسطة افراد او عصابات .
ومن يتوقع ان ايقاع اقصى العقوبات فقط هو السبيل لايقاف مثل تلك الاعتداءات والجرائم فهو واهم وعليه معرفة ان الثقافة المزروعة او المكتسبة هي اساس الامر وان لم تكن كما قلت دراسة وعلاج ما يحصل فانها قد تتجه لتكون ظاهرة لا سمح الله ويصعب ايجاد حلول حينها.
نسأل الله العافية والسلامة وان لا يبلانا.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 37 دقيقة
هذا عملكم وتشكرون عليه .. اما الديباجه فلا داعي لها فالافعال ابلغ من الكلام…
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6116 ] نشر منذ 35 دقيقة
مسكوهم الله لايوفقهم على بالي افريقين طلعوا مواطنين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 34 دقيقة
اعجبني مقطع الشرطه لما تلوا الخبيث من جحر امه… نشره طريقه ذكيه لتوصيل رساله لكل مجرم… راح يجيبونه ولو تخبى ببيت امه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 19 دقيقة
عليكم بهم خلوهم عبرة لكل من تسول له نفسة