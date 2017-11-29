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 بالصور.. رأس الخيمة تسعى لتكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى

 بالصور.. رأس الخيمة تسعى لتكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى
أبو ظبي(صدى):

تواصل إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات , جهودها الرامية لتعزيز مكانتها كأسرع وجهة سياحية نموا في المنطقة , وذلك في إطار سعيها لتكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى على مستوى الشرق الأوسط , خاصة مع اقتراب موعد افتتاح منصة المشاهدة الجديدة في جبل جيس , والتي ترتفع 1.934 مترا على مستوى سطح البحر.

وستحتضن الوجهة الجديدة مجموعة من المنصات المطلة على المناظر الخلابة , متيحة لزوارها فرصة الاستمتاع بمشاهد طبيعية من الطيور والنباتات والحيوانات المنتشرة في سلسلة جبال الحجر , والتي تمثل الحدود الطبيعية بين الإمارات وسلطنة عمان.

كما ستضم منصة مشاهدة جبل جيس الجديدة , أماكن مخصصة لمحبي أنشطة المسير الجبلي أو ركوب الدراجات الهوائية , والراغبين بخوض تجارب جديدة , بالإضافة لمناطق مخصصة لاستضافة فعاليات مختلفة وأخرى للنزهات والعديد من مسارات المشي ومساحات خاصة بشاحنات الطعام.

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38931 ] نشر منذ 20 دقيقة

ممتاز ,,

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