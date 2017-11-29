بالصور.. مركز مكافحة الجراد يقوم بعملية مسح واسشكاف الجراد للموسم الشتوي

سعيد العجل(صدى):

قام مركز مكافحة الجراد بأعمال المسح والاستكشاف الاحترازية والتقييم البيئي والرصد على طول ساحل البحر الاحمر من جازان جنوباً وحتى املج شمالاً.

وأوضح مدير مركز مكافحة الجراد بجدة المهندس محمد الشمراني، أن المركز قام خلال الفترة من 1-5 / 3/ 1439هـ بأعمال المسح والاستكشاف الاحترازية والتقييم البيئي والرصد في 113 نقطة في منطقة جازان ومحافظة القنفذة لرصد انتشار الجراد الصحراوي توزعت ب(75) نقطة في جازان و(38) نقطة في القنفذة.

وبين المهندس الشمراني ان فرق مكافحة الجراد لم ترصد والله الحمد والمنه وجود جراد صحراوي في كافة النقاط.

الجدير بالذكر أن أعمال المسح الحاليه تتم عن طريق تكليف فنيين من الفروع الزراعية الموجودة بمناطق التكاثر الشتوي ،وترفع تقاريرها بشكل يومي من الموقع مباشرة عن طريقة أجهزة الايلوكست المتصلة بالأقمار الصناعية وتزود مركز مكافحة الجراد بالمعلومات ومن ثم إرسالها لمركز التنبواءت بروما التابع لمكتب منظمة الفاو ليتم تحليل البيانات وإصدار التحذيرات لباقي دول هيئة مكافحة الجراد الصحراوي التي تضم 16 دولة.