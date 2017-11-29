” العامة للترفيه “: تقديم عرضين إضافيين لحفلات ” ياني ” بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن تقديم عرضين إضافيين لحفلات العازف الكلاسيكي العالمي ” ياني ” ، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 ديسمبر، وفقًا لرغبة الجمهور.

وأوضحت الهيئة أنها نقلت موقع عروض حفلات الرياض إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك تجاوبًا للطلب المتزايد من الجمهور، مشيرًا إلى أنه تم زيادة السعة الخاصة بالعروض في الرياض، وإتاحة شراء التذاكر لأعداد إضافية.

وأعلنت الهيئة عن موعد حفلات العالمي ” ياني ” بالرياض التي ستقام بحضور العائلات في كلًا من “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يومي الخميس والجمعة 30 نوفمبر و 1 ديسمبر، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض أيام الأحد والإثنين 3 – 4 ديسمبر”.

يُذكر أن زيارة العالمي ” ياني ” إلى المملكة تعد الزيارة الأولى له في إطار جولته العالمية 2017-2018 التي سيقدم من خلالها أبرز ما قدم خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ 1984م.

ويقدم ” ياني ” 5 عروض في كل من جدة والرياض والدمام، بواقع ساعتين لكل عرض، الأمر الذي يعد أعلى من معدل الوقت الذي يقدم من خلاله عروضه في جميع جولاته الفنية.