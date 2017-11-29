إيران تُسجل أعلى النسب في مرض ” الإيدز “

طهران(صدى):

سجلت إيران عددًا كبيرًا من المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز” الناجمة عن الممارسة الجنسية، خاصة في صفوف الشباب منهم.

وأوضحت الإحصائيات الحكومية أن 66 ألف شخص من 80 مليون إيراني مصابون بفيروس الإيدز، مشيرة إلى أن أكثر من 50% من المصابين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا.

يُذكر أن إيران من الدول المتشددة إسلاميًا، مما أجبر السلطات على مواجهة المحرمات المحيطة بمناقشة الجنس مع انتشار هذا المرض بنسبة كبيرة بين شباب المجتمع الإيراني، خاصة أن نصف المصابين لا يعلمون بإصابتهم بالعدوى.