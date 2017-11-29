إيران تُسجل أعلى النسب في مرض ” الإيدز “
سجلت إيران عددًا كبيرًا من المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز” الناجمة عن الممارسة الجنسية، خاصة في صفوف الشباب منهم.
وأوضحت الإحصائيات الحكومية أن 66 ألف شخص من 80 مليون إيراني مصابون بفيروس الإيدز، مشيرة إلى أن أكثر من 50% من المصابين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا.
يُذكر أن إيران من الدول المتشددة إسلاميًا، مما أجبر السلطات على مواجهة المحرمات المحيطة بمناقشة الجنس مع انتشار هذا المرض بنسبة كبيرة بين شباب المجتمع الإيراني، خاصة أن نصف المصابين لا يعلمون بإصابتهم بالعدوى.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1061 ] نشر منذ 1 ساعة
من القائل أن عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز” ناجمة عن الممارسة الجنسية فقط ؟
الفيروس ممكن ينتقل بعدة طرق منها:
من الحلاق بأستخدام أدوات غير معقمة وغير نظيفة
ممكن ان ينتقل من خلال نقل دم ملوس خلال العمليات الجراحية
ممكن ان ينتقل من خلال طبيب الاسنان خلال جلسات علاج الاسنان بأستخدام أدوات غير معقمة
ممكن ان ينتقل من خلال تعاطى المخدرات بالوخز بالابر بين عدة أشخاص
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشر
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6116 ] نشر منذ 38 دقيقة
أشهر الطرق لانتقال الفيروس هو الاتصال الجنسي يعني الزنا والمخدرات اما الأسباب الاخرى فهي نادرة
ج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
آخر الدراسات الطبية اثبتت ان ٩٦٪ ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي و ٤٪ عن طريق نقل الدم وادوات الحلاقة والتجميل ، وللمعلوميه يوجد إصابات كثيرة في السعودية والكثير يخفي مرضه ومستمر في العلاقات المحرمه واثبتت الدراسات ان مريض الإيدز يمر بحالة تسمى العدوانية وفيها يحاول نقله الى اكبر عدد يستطيع عليه