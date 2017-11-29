شركة ملاذ للتأمين تعلن عن وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بالمقر الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي خدمة العملاء- المبيعات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي الاكتتاب: الدرجة الجامعية في تخصص تطوير الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2017م.

وأفادت الشركة، بأنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا