جامعة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك , عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة , بمختلف التخصصات بمسمى ” معيد ” بكليات الجامعة للجنسين.

وأشارت الجامعة إن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيا ابتداءا من الأحد الموافق 15/3/1439 إلى الخميس 26/3/1439 , على أن يتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم من أبناء المملكة , بالإضافة لحصوله على درجة البكالريوس أو ما يعادلها , وأن يكون تقديره العام في البكالريوس جيد جدا على الأقل , وأن تكون الدراسة بالانتظام , وألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة , وألا يكون موظفا حكوميا.

ويجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة ” معيد ” , وذلك بعد تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.