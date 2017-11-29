أطفال قرية يذهبون للمدرسة في درجة حرارة 50 تحت الصفر

الأربعاء 29
نوفمبر
ما عندهم تعليق الدراسة مثل ما عندنا ؟؟؟؟؟؟
كلن وجوه اللي هو تربى وتعود عليه ,, هذولا لو هم عندنا ماتوا ،،
,, لايتحملون مانتحمله مطلقاً ، ومن الممكن ان تحمل ماتحملوا مع الألبسه الثقيله ,,
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سمير[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما عندهم تعليق الدراسة مثل ما عندنا ؟؟؟؟؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38931 ] نشر منذ 54 دقيقة
كلن وجوه اللي هو تربى وتعود عليه ,, هذولا لو هم عندنا ماتوا ،،
,, لايتحملون مانتحمله مطلقاً ، ومن الممكن ان تحمل ماتحملوا مع الألبسه الثقيله ,,