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  3. أطفال قرية يذهبون للمدرسة في درجة حرارة 50 تحت الصفر

أطفال قرية يذهبون للمدرسة في درجة حرارة 50 تحت الصفر




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما عندهم تعليق الدراسة مثل ما عندنا ؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 38931 ] نشر منذ 54 دقيقة

كلن وجوه اللي هو تربى وتعود عليه ,, هذولا لو هم عندنا ماتوا ،،

,, لايتحملون مانتحمله مطلقاً ، ومن الممكن ان تحمل ماتحملوا مع الألبسه الثقيله ,,

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