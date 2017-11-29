” التجارة ” تُشهر وتُغرم منشأة تجارية أجرت تخفيضات دون ترخيص

عادل الحربي(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة متخصصة تعمل في بيع الإطارات وقطع غيار السيارات بمحافظة الزلفي، لتورطها في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر قيامها بالإعلان عن إجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بالرياض فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المنشأة وذلك أثناء تنفيذ جولاتها التفتيشية على المنشآت والمحال التجارية بمحافظة الزلفي للتحقق من نظامية أعمالها، إذ لوحظ إجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.