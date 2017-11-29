بريطاني يتحول إلى مليونير بـ4 جنيهات فقط

لندن(صدى):

راهن رجل بريطاني على لعبة الكترونية على الإنترنت على سبيل الرفاهية، حيث وضع في حسابه 30 جنيهًا إسترلينيًا على أحد مواقع المراهنات، واستخدم خلالها 4 جنيهات إسترلينية لإحدى هذه الألعاب.

وفي غضون ساعة واحدة فقط، تحول ” نيل ” الرجل المحظوظ إلى مليونير في أول رهان له على الإنترنت بهذا المبلغ الصغير، ليفوز بجائزة تفوق 6 مليون جنيه إسترليني تقريباً، مما جعله يشعر بالصدمة التي عقدت لسانه أثناء تلقيه للخبر وهو في مطبخه.

فاتصل الرجل بزوجته وطلب منها التأكد من صحة الخبر قبل أن تغمره السعادة، وبالفعل تأكد الزوجان من صحة الخبر، لينشر ” نيل ” الخبر بين جميع أفراد عائلته وأصدقائه، وفقاً لما نشرته صحيفة ” ميرور ” البريطانية.

وبذلك يصبح ” نيل ” هو الفائر بأكبر جائزة في تاريخ الموقع، متجاوزًا الفائر السابق بضعفي الرقم، ومن ثم تحول إلى خامس شخص يصبح مليونيراً من خلال المُراهنات عبر نفس الموقع في العام الجاري.