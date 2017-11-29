الملحقية الثقافية في بريطانيا تُحذر المبتعثين الجدد من الوقوع في هذا الخطأ

لندن(صدى):

حذرت الملحقية الثقافية في بريطانيا، المبتعثين، اليوم الأربعاء، من التعامل مع شركات تأمين وهمية تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجنب الوقوع في مشكلات، ودفع غرامات.

وطالبت المبتعثين بالتوجه إلى شركات التأمين المعتمدة، والتعامل معها عبر تعبئة البيانات والتأكد بصورة فعلية من أنها شركات قائمة، ليست وهمية؛ تسعى لاستغلال المبتعثين الجدد؛ حيث تتسبب في تطبيق نظام العقوبات المرورية على الطالب المخالف.

وكان النادي السعودي ناشد المبتعثين بأن يكونوا حريصين على جميع التعاقدات الشخصية، سواء تأمين السيارة أو إيجار المنزل أو غيرهما؛ لتجنب الوقوع في مشكلات ومواجهة القضاء.

وتتنوع طرق احتيال شركات التأمين الوهمية ما بين الوثائق المزورة أو وثائق تأمين تلغى لاحقاً من دون علم المؤمَّن له، ووثيقة تأمين حقيقية لكن بمعلومات خاطئة.