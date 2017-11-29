بالصور.. تفعيل برنامج الحصانة الفكرية بالمدرسة ٣٥٢ الابتدائية

العنود العتيبي(صدى):

فعلت مدرسة الإبتدائية ٣٥٢ اليوم الأربعاء برنامج ( الحصانة الفكرية) بإشراف الأستاذة هيلة القحطاني مسؤولة التوعية الفكرية وبحضور قائدة المدرسة نورة الحراملة.



وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات تحت إشراف المرشدة الطلابية عفاف الشمري وعمشاء حيث حرصن على توعية الطالبات عن طريق الإرشاد والتوجيه الجمعي داخل المدرسة بأهمية نعمة العقل والتفكير المنطقي السليم ونعمة الأمن وتعزيز مكانة الوطن عن طريق الإذاعة المدرسية والإعلان والمشاركة في البرنامج، كما تضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة وتوزيع مطويات ومنشورات عن المنهج الصحيح الذي صارت عليه بلادنا والأمن الفكري.

وأوضحت المرشدة الطلابية عبير الميمان ان برنامج الأمن الفكري يهدف إلى تعزيز وتحصين المجتمع التعليمي من المهددات الفكرية من خلال الوعي الشرعي الصحيح والقيم والمهارات اللازمة.

