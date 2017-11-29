تعليمات واجبه قبل تحميل برنامج مكافحة الفيروسات

نورة الشهري(صدى):

يتعين على مستخدم برنامج CCleaner Free الشهير حالياً الانتباه عند بدء عملية التثبيت وإزالة علامة الاختيار من أمام بند ” Get Avast Free Antivirus ” ، إذا لم يرغب في استعمال برنامج مكافحة الفيروسات.

وينبغي على المستخدم إزالة علامة الاختيار في كل الحالات، نظراً لأن تثبيت اثنين من برامج مكافحة الفيروسات على نفس الكمبيوتر، يؤدي إلى عدم أداء هذه البرامج لوظيفتها بشكل جيد في كثير من الأحيان.

وتتمثل وظيفة برنامج CCleaner في إزالة البيانات غير الضرورية من الحواسيب، ويعمل على تسريع وتيرة عمل نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز من خلال حذف بيانات السجل.