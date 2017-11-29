بالصور.. ناقة عمرها 12 ألف عامًا
” الإبل ” من أشهر وأهم وسائل النقل في تاريخ الجزيرة العربية والعالم قديمًا، لذلك تعمل المملكة على توثيق تواجد هذا الحيوان الصحراوي باللوحات الصخرية الكثيرة وتضفي عليه الكثير من الاهتمام.
فتحتوي المملكة على كثير من الرسوم والنقوش على اللوحات الصخرية للإبل والتي يصل تاريخها إلى أكثر من 12 ألف سنة.
ونشر الرحالة الشهير محمد الشاوي، موثق للرسومات الصخرية عبر حساباته على ” تويتر ” ، و ” إنستغرام ” ، صورتين التقطهما لـ ” جمال ” ، مرسومة على الصخور بحجمها الطبيعي، إحداهما في نجران بالقرب من آبار حمى، والأخرى في الشمال الغربي من المملكة، ويفصل بينهما 1400 كيلومتر.
وقال ” الشاوي ” إنه التقط مئات الصور المماثلة للإبل على الواجهات الصخرية، بأماكن متفرقة في المملكة، منوهًا إلى اهتمام العرب بهذا الحيوان، الذي كان جزءً من حياتهم وتجارتهم.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 2 ساعتين
واضح انها فوترشورب تلقاهم شباب طالعين البر تخييم وجلسو يرسمون على ذَا الجدران وجاك حق الأثار الأوربيين وقال خلني اوريهم اني مختص أقول دورو على إقامته يمكن جاي بفيزة سواق قلابي
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1061 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38931 ] نشر منذ 1 ساعة
قال فوتر شورب قال ,,,
,, لو ماانت شايب كان قلت لك روح تعلم ,, بس هاالحين ماينفع بك التعلم ,,