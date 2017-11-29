بالصور.. ناقة عمرها 12 ألف عامًا

أماني الغامدي(صدى):

” الإبل ” من أشهر وأهم وسائل النقل في تاريخ الجزيرة العربية والعالم قديمًا، لذلك تعمل المملكة على توثيق تواجد هذا الحيوان الصحراوي باللوحات الصخرية الكثيرة وتضفي عليه الكثير من الاهتمام.

فتحتوي المملكة على كثير من الرسوم والنقوش على اللوحات الصخرية للإبل والتي يصل تاريخها إلى أكثر من 12 ألف سنة.

ونشر الرحالة الشهير محمد الشاوي، موثق للرسومات الصخرية عبر حساباته على ” تويتر ” ، و ” إنستغرام ” ، صورتين التقطهما لـ ” جمال ” ، مرسومة على الصخور بحجمها الطبيعي، إحداهما في نجران بالقرب من آبار حمى، والأخرى في الشمال الغربي من المملكة، ويفصل بينهما 1400 كيلومتر.

وقال ” الشاوي ” إنه التقط مئات الصور المماثلة للإبل على الواجهات الصخرية، بأماكن متفرقة في المملكة، منوهًا إلى اهتمام العرب بهذا الحيوان، الذي كان جزءً من حياتهم وتجارتهم.