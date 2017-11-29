” كاسبرسكي ” عن المخابرات الروسية : لم يطلبوا منا التجسس على أحد

موسكو(صدى):

أكد يوجين كاسبرسكي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي لاب لأمن الإنترنت التي يقع مقرها في موسكو، أن وكالات المخابرات الروسية لم تطلب مطلقا من شركته التجسس على أهداف في الغرب، موضحا أنه سينقل مقر شركته على الفور إذا تلقى طلبًا كهذا.

وقال كاسبرسكي عند سؤاله عن طلب المخابرات الروسية مساعدته في التجسس على الغرب ” لم يحدث مطلقًا، لم يطلبوا منا مطلقًا أن نتجسس على أحد “.

وأشار كاسبرسكي أن الشركة تتعرض لهجوم شديد من قبل وسائل إعلام أمريكية، ومنع التعامل من الحكومة الأمريكية.

وأصدرت السلطات الأمريكية سلسلة من التحذيرات والإجراءات خوفًا من شأن علاقة الشركة بالمخابرات الروسية وإمكانات برمجياتها المضادة للفيروسات على تحديد وحذف ملفات.

ووصلت الإجراءات الأمريكية لذروتها بقرار من وزارة الأمن الداخلي هذا العام بمنع الهيئات الحكومية من استخدام منتجات كاسبرسكي على الإطلاق.

ويذكر أن كاسبرسكي كان مهندسًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، قبل أن يؤسس شركته في السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.