قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل خلال مداهمتها لمخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مخيم العروب واعتقلت كلاً من: الطفل عمار محمد جبريل ، والشاب سعيد حجاجرة ، وإبراهيم جوابرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات الأهالي ودققت في هوياتهم.