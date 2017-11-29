قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل خلال مداهمتها لمخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مخيم العروب واعتقلت كلاً من: الطفل عمار محمد جبريل ، والشاب سعيد حجاجرة ، وإبراهيم جوابرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات الأهالي ودققت في هوياتهم.
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