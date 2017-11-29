” الصحة العالمية ” تحذر من تفشي هذا المرض بين الروهينجا

نايبيداو(صدى):

حذَرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من تفشي مرض الدفتريا بين مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين هربوا من ميانمار إلى بنجلاديش الفترة الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها خلال متابعة أسبوعية للمرضى من المشردين، تبين في العاشر من نوفمبر أن امرأة عمرها 30 عاما مصابة بمرض يشتبه بأنه الدفتيريا.

ونقلت رويترز عن المنظمة الدولية إن المرأة اختفت بعد يومين وفشل محققو المنظمة في العثور عليها، وتابعت أن حالة مماثلة لرجل اكتشفت يوم 19 نوفمبر في نفس المنطقة، ثم اكتشفت حالة ثالثة لرجل من نفس أسرته.

وتقول المنظمة، إن 10 في المائة من المصابين بالدفتيريا يموتون في حالة تفشي المرض المعدي الذي يصيب بشكل رئيسي الحلق والشعب الهوائية العليا وينتشر عن طريق الاتصال الجسدي أو العدوى التنفسية.