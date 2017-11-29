3 ملايين متر مكعب من المياه للخزن الاستراتيجي في جدة بنهاية العام

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن محطة التعبئة (الأشياب) النموذجية في حي الرحيلي، ستساهم في تخفيف الضغط على الطرقات والشوارع وتقلل الازدحام المروري الذي كانت تتسبب فيه الصهاريج أثناء حركتها اليومية انطلاقاً من محطة الفيصلية تلبية لطلبات أحياء شمال وشرق محافظة جدة.

وأشار إلى أنها أيضاً ستخفض تكلفة نقل المياه إلى تلك الأحياء من 135 ريالاً إلى 114 ريالاً للصهاريج حمولة (19) طناً نظراً لقرب المسافة، بالإضافة إلى سرعة تلبية الطلب على الصهاريج واختصار الوقت.

جاء ذلك خلال تفقده عدداً من مواقع العمل في مدينة جدة، وقف خلالها على تنفيذ أعمال مشروع محطة الرفع والخطوط الرابطة عليها لربط عقدي (19،18) لاستكمال أعمال إيصال خدمات الصرف الصحي إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بالإضافة إلى ربط عدد من أحياء شمال جدة بأبحر وحي البساتين والمرجان ضمن مشاريع منظومة الصرف الصحي التي تشتمل على تنفيذ خطوط بالحفر المفتوح والحفر النفقي ومحطات رفع عملاقة.

ولفت ” الغامدي ” إلى أن هناك عدد (6) محطات تعبئة موزعة جغرافياً بمحافظة جدة لخدمة الأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه أو في حالات انقطاع الضخ.

وشملت جولة المهندس الغامدي، المرحلة الثانية من مشروع الخزن الاستراتيجي في بريمان التي ستدخل حيز التشغيل قبل انتهاء عام 2017م ليصبح إجمالي حجم الخزن الاستراتيجي بجدة 3 ملايين متر مكعب بنهاية العام نفسه، ويجري العمل لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخزانات الاستراتيجية التي تضم عدد (4) خزانات بسعة مليون متر مكعب.

وأكد مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة بالعمل على استكمال إغلاق الحفر العميقة (الشافتات) في حي أبحر الشمالية والشوارع المتفرعة من طريق الملك سعود، مبيناً أن هذه الحفريات نفذها أحد المقاولين ضمن مشروع أنفاق الصرف الصحي لأحياء شمال جدة ولم يستكمل أعماله ما تسبب في تعثر المشروع.

وأوضح أن المشروع سحب منه وتم تطبيق الأنظمة في مثل هذه الحالات بإزالة الأضرار المترتبة بسبب الجزء المنفذ من المشروع.