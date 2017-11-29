هبوط أسعار النفط مع ارتفاع المخزون الأمريكي

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات غير رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ومع ترقب المستثمرين لنتائج مباحثات المنتجين في فيينا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.70% إلى 63.17 دولار للبرميل، فيما تراجع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 57.70 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة .

وأفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب هبوط مخزون البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل.