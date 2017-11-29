المختبر البيئي المتنقل بأمانة تبوك ينفذ 70 جولة ميدانية

محمود البلوي(صدى):

نفذ المختبر البيئي المتنقل التابع لأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي, 70 جولةً ميدانيةً على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان, أن الجولات الميدانية شملت محلات بيع الأغذية الطازجة والمصنعة والمطاعم والمسالخ ومحطات تحلية وتنقية المياه, مبيناً أن المختبر البيئي المتنقل أجرى 69 فحصاً على زيوت القلي ، و25 فحصاً على اللحوم الطازجة ، و13 فحصاً للأسماك ، و65 فحصاً ظاهرياً ، و12 قياس حرارة بالغرس ، و75 قياس حرارة بالأشعة, حيث نتج عن تلك الفحوصات وجود 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة التي تم إتلافها بالكامل .