ضبط مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، بأنه تم الكشف عن عدد من المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، و حالات مخالفة لاشتراطات مزاولة المهن بمنطقة ريدة، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها.

وأوضح ” السحيباني ” ، أن هذا يأتي ضمن جولات ميدانية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، بالمشاركة مع إمارة منطقة القصيم وفروع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشئون البلدية الوقروية والإسكان والنقل والتجارة والاستثمار والبريد السعودي.

وأكد المتحدث الإعلامي، على استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة المخالفين في محافظات الومراكز المنطقة وتطبيق العقوبات بحقهم.