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مستشفى الملك فيصل تُعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك فيصل تُعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي مجموعة من الوظائف الشاغرة ، التي أعلن عنها عبر الموقع الالكتروني له ، حيث توفرت أكثر من 15 وظيفة تقريباً تنوعت بين الفروع الإدارية والصحية لحملة جميع أنواع الشهادات للعمل في فروع المستشفى بالرياض وجدة.

وتعددت الوظائف المطلوبة، والتي تمثلت في مساعد رعاية ، واستشاري لطب العائلة ، واستشاري مسالك بولية ، وعامل حمية ، وأخصائي خدمة الكترونية، ومحلل تقارير سياسية ، ومحلل معلومات صحية ، ومساعد قانوني ، بالإضافة إلى أخصائي مختبر وأخصائي تصوير رنين مغناطيسي ، وأخصائي تصوير أشعة ، وصيدلي ثان لفرع الرياض.

فيما أعلنت المستشفى عن حاجتها لوظائف صيدلي أول ، وأخصائي تصوير أشعة صوتية ، وأخصائي للعلاج التنفسي بقرع جدة.

جدير بالذكر ، أنه على الراغبين للتقديم إلى إحدى هذه الوظائف ، يجب متابعة التفاصيل وتسجيل البيانات عبر الموقع الالكتروني ، بدءاً من 26 نوفمبر الجاري وحتى 27 يناير المُقبل، ولمعرفة المزيد من الشروط والتفاصيل حول الوظائف المُعلنة يرجى الدخول هنا


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