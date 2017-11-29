بالصور.. ضبط 150 كيلو مواد غذائية فاسدة في ” قباء “

نايف السالم(صدى):

نجحت الفرق الرقابية في بلدية قباء، اليوم الأربعاء، في ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة.

وقالت أمانة منطقة المدينة عرب حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه تم زيارة 20 محل، ونتج عن ذلك ضبط 150 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، بجانب ملاحظة القصور في الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للمحلات والعمال.

وتابعت في تغريدة أخرى: ” تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة وإتلاف جميع المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي و إحالة 5 عمال لوحدة ضبط المخالفات ” .

