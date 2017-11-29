بالصور.. ضبط مخالفات وإغلاق محال تجارية خلال جولات تفتيشية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

ضبط قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، مخالفة واحدة على محلات الجوالات بطريق الحزام وشارع القبلتين، وتم إغلاق 21 محلاً تجارياً من قِبَل أصحابها، وجميعها إما للإيجار أو للتقبيل.

كما ضبط رجال التفتيش 12 مخالفة لنظام العمل، وإغلاق 30 محلاً مغلقاً هرب أصحابها من الموقع، خلال جولة على المحلات التجارية؛ وخاصة محلات بيع المسلتزمات النسائية بالمنطقة المركزية؛ للتأكد من تطبيق التوطين.

وفي إطار الجولات التفتيشية، زارت الحملة محلات مواد البناء والكهرباء بشارع الأعمدة، تم من خلالها ضبط مخالفتيْ أمين صندوق، كما وزعت إنذارات على محلات تأجير السيارات من أجل توطين النشاط اعتباراً من 7/ 1.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة استمرار الجولات الميدانية للمتابعة، والتأكد من الالتزام بتعليمات التوطين.