مدني مكة يكشف عدد المركبات المستبعدة من تعويضات أمطار الثلاثاء

نايف السالم(صدى):

استبعدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، 203 مركبات من بين 346 مركبة تمثل إجمالي المركبات التي تم الكشف عليها لبدء إجراءات تعويضات أضرار الأمطار في جدة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بجدة العقيد الدكتور طلال البديوي، أنه تم حصر المركبات المتضررة أمس الثلاثاء في محيط الأحياء الأكثر تضرراوهى مالك، وشارع الستين أمام المحكمة العامة، وشارع الأمير ماجد، وطريق الملك عبدالعزيز، ونفق السلام، ودوار الكرة الأرضية، وكيلو 14، وكيلو 10.