743 مليار دولار خسائر ” أوبر ” في الربع الثالث من 2017

واشنطن(صدى):

سجلت شركة ” أوبر تكنولوجيز ” معدل خسائر مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث وصلت الخسائر المعدلة للشركة إلى 743 مليون دولار بزيادة 14% عن الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي إيرادات الشركة، وفقًا لكشف الوثائق الذي وجهته للمساهمين، إلى 2 مليار دولار خلال الـ3 أشهر الماضية، بزيادة فصلية بلغت 14%، مع وصول إجمالي قيمة الحجوزات إلى 9.7 مليار دولار.

يُذكر أن شركة ” أوبر ” تسعى لعقد صفقة مع ” سوفتبنك ” لاستثمار ما بين 7 مليارات إلى 10 مليارات دولار في أعمال مقدم خدمات مشاركة الركوب.