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743 مليار دولار خسائر ” أوبر ” في الربع الثالث من 2017

743 مليار دولار خسائر ” أوبر ” في الربع الثالث من 2017
واشنطن(صدى):

سجلت شركة ” أوبر تكنولوجيز ” معدل خسائر مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث وصلت الخسائر المعدلة للشركة إلى 743 مليون دولار بزيادة 14% عن الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي إيرادات الشركة، وفقًا لكشف الوثائق الذي وجهته للمساهمين، إلى 2 مليار دولار خلال الـ3 أشهر الماضية، بزيادة فصلية بلغت 14%، مع وصول إجمالي قيمة الحجوزات إلى 9.7 مليار دولار.

يُذكر أن شركة ” أوبر ” تسعى لعقد صفقة مع ” سوفتبنك ” لاستثمار ما بين 7 مليارات إلى 10 مليارات دولار في أعمال مقدم خدمات مشاركة الركوب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 11 دقيقة

يا ناس سبق مليون وليس مليار

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