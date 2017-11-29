10 عصائر طبيعية لتقوية الجهاز المناعي

نورة الشهري(صدى):

نشر موقع ” هيلث لاين ” المختص بالشئون الصحية، تقريرًا لأبرز 10 عصائر أغذية طبيعية لموجهة البكتيريا والفيروسات والجرائيم المسببة للأمراض وخاصة نزلات البرد والأنفلونزا، حيث تزيد من كفاءة جهاز المناعة.

ومن تلك العصائر، خليك الفراولة والمانجو خاصة لكبار السن، ومزيج التفاح والجزر والبرتقال لاحتوائهم على فيتامينات متنوعة تفيد في حماية الجسم، بالإضافة إلى عصير البطيخ الذي يخفف الشعور بالإجهاد ويزيد من كفاءة الجهاز المناعي.

ويدخل في قائمة العصائر أيضًا، البرتقال والجريب فروت لاحتوائهم علي فيتامين سي، المضاد للأكسدة ويحمي الجسم من الأمراض، بالإضافة إلى عصير الطماطم كمقاوم لأمراض عديدة كالقلب، وينظم حركة الأمعاء، وخليط الطماطم والكرفس والكرني مصادر للعديد من المغذيات.

وخليط البنجر والجزر والزنجبيل والكركم، وكذلك مزيج الكيوي والفراولة والنعناع بالإضافة إلى الزبادي لجعل الطعم أفضل، وكذلك عصير بذور القرع العسلي الذي له فوائد صحية كبيرة لصحة العظام والمناعة واتخفيف أعراض انقطاع الطمث للسيدات، وأخيرًا خليط السبانخ والخس والكرنب وهو مصدر مهم للحديد.