زعيم كوريا الشمالية: الآن استكملنا قوتنا النووية

بيونج يانج(صدى):

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن تحقيقها هدفها التاريخي بأن تصبح دولة نووية، بعد بنجاح اختبار إطلاق صاروخ جديد عابر للقارات واسع النطاق.

وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، على شعوره بالفخر بعد تحقيق هدفه التاريخي واستكمال القوة النووية للدولة.

ومن جانبها أوضحت بيونغ يانغ أن برنامجها الصاروخي لن يهدد أي دولة طالما أنها لا تنتهك حقوقها السيادية.

يُذكر أن كوريا الشمالية أجرت بنجاح اختبار جديد على الصاروخ الباليستي العابر للقارات والقادر على استهداف القارة الأمريكية بأكملها، حيث تم إطلاق الصاروخ صباح الأربعاء بتوقيت كوريا الشمالية وتحطم في البحر قبالة اليابان.