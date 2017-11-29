قائمة بالسلع والخدمات التي سترتفع أسعارها بعد 33 يوماً

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المُضافة، التي من المقرر أن تزيد نسبة 5% على السلع اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأوضحت اللائحة مجموعة متنوعة من السلع التي تُطبق عليها القيمة المضافة وهي: المواد الغذائية، النقل المحلي، وبيع وتأجير العقار التجاري، وبيع العقار السكني، وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات، التعليم الأهلي، الرعاية الصحية في المراكز الخاصة.

كما تتضمن الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، المشتقات النفطية والغاز، المعادن (الذهب والفضة والبلاتين) إذا قلّ مستوى نقائها عن 99%، الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، رسوم الخدمات المالية (عمولة الخصم التجاري)، ومنتجات التأمين بما فيها التأمين الصحي.

جدير بالذكر، أن ضريبة القيمة المُضافة تُطبق على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو بيعها مع وجود بعض الاستثناءات، وتُفرض بدورها على جميع مراحل إنتاج السلعة، وانتهاءً بتوزيعها وبيعها للمستهلك.