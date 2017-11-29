بالصور .. سيول ” بشرى ” تطرد سكان قرية ” خيف “

نايف السالم(صدى):

طالب أهالي قرية خيف أم ذيان التابعة لمحافظة بدر بالمدينة المنورة الجهات المعنية بمعالجة وضع تصريف المياه ومنعها مستقبلاً من الإضرار وخاصة بالقبورحيث تسببت السيول الأخيرة التي نتجت من الحالة المطرية ” بشرى” في جرف أساس البيوت وأسقاط أعمدة الكهرباء ، وإغلاق الطرق .

وشكى الأهالي سوء الخدمات بالقرية وخاصة في حالات الكوارث البيئية مثل هطول الأمطار ودرء السيول فلا يستطيعون إسعاف المرضى أو قضاء حوائجنا اليومية مما يتسبب في نزوح أغلبية السكان للجبال خوفاً من السيول.