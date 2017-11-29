كيف يؤدي تخطي ” الإفطار ” إلى الإصابة بـ ” السكري “

أماني الغامدي(صدى):

أشارت تقارير طبية، إلى أن تخطي الوجبات الغذائية من عوامل الإصابة بمرض السكري في سن مبكر، حيث يقع في هذا الفخ من يحاولون إنقاص الوزن.

وأوضحت التقارير، أن إهمال أحد الوجبات وخاصة الإفطار إذا أصبحت عادة متكرّرة سيؤدي إلى تناول وجبات أكبر وارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مفاجىء، وزيادة إفراز البنكرياس للأنسولين، حيث ترسل الدماغ إشارات لخلايا الجسم لتبطىء عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، ويتم خفض مستوى السكر بالجسم، وهو ما يؤدي إلى عدم ضبط الشهية خلال الوجبة التالية.

وبالتالي، ترتفع نسبة السكر مع تناول الوجبة التالية، ومعها زيادة إفراز الأنسولين، وينتج عن ذلك عدم انضباط نسبة السكر وتأرجح نسبة الأنسولين في الجسم بشكل كبير.

لذا، تحث التوصيات الغذائية الصحية على تناول وجبات غذائية معتدلة الحجم، وعدم تخطي الوجبات الرئيسية وخاصة وجبة الإفطار التي تعتبر ركلة البداية الصحيحة لعملية التمثيل الغذائي.