ضمن فعاليات السلامة المدرسية.. ” الرائد الأهلية ” تستضيف فريق الدفاع المدني

عادل الحربي(صدى):

استضاف القسم الابتدائي بمدارس الرائد الأهلية، اليوم الأربعاء، فريق الدفاع المدني ضمن فعاليات برنامج الأمن والسلامة المدرسية.

ورحب قائد المدرسة محمد بن عبدالله الزايد، بتواجد الفريق داخل المدرسة، حيث تم عقد دورة تدريبية ومحاضرات توعوية للمعلمين والطلاب؛ للتوعية بمخاطر الحريق وكيفية استخدام طفايات الحريق، كما تم استعراض خطط الإخلاء المدرسي.

ووجهت مدارس الرائد الابتدائية الشكر والتقدير لفريق الدفاع المدني، لما يبذلونه من جهد وتضحية في إنقاذ الأرواح وتوعية المواطنين وحمايتهم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي برعاية الاستاذ صقر المدرع المدير العام للمجمع مدارس الرائد الأهلية والعالمية، وبالتعاون مع مركز الدفاع المدني بجامعة الإمام سعود.

