بالصور.. فتاة حسناء تخوض غمار وظيفة قاسية لكسب الأموال

سول(صدى):

قررت فتاة شابة حسناء كورية تٌدعى ” شياو مي ” العمل في مجال غريب يهيمن عليه الرجال لكسب أموالها وشراء منزل خاص بها بعيداً عن مساعدة أهلها .

ولم تهتم ما إذا كانت وظيفة عامل البناء مخصصة للرجال فقط لصعوبتها، طالما تكسب المال الوفير لشراء منزل أحلامها.

وقالت شياو في تصريحات لصحف محلية، إنها تحمل الطوب وأكياس الرمال على كتفيها والمشاركة في بناء المنازل وسط الرجال، مضيفة أنها لا تمانع العمل في أي وظيفة تحتاج للجهد البدني لتوفير المال الذي تحتاجه.

وأصبحت شياو مي مصدر إلهام لكثير من الشابات اللاتي يحلمن باستقلالهن عن الأهل. وعلى الرغم من كونها فتاة شابة وجميلة، أثبتت أن هذا النوع من العمل ليس فقط للرجال، وخصوصا عندما يكون لديك حلم تسعى لتحقيقه.

