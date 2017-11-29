كاميرات مراقبة على الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لهذا السبب

واشنطن(صدى):

ثبت مسئولين فيدراليين، معدات مراقبة فى موقع بناء نماذج الجدار المقترح من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على طول الحدود الأمريكية المكسيكية .

وقال مسؤولى الجمارك إن تثبيت الكاميرات؛ بهدف توفير التوعية بالتهديدات المحتملة ضد الموقع وضد المقاولين الذين يقومون ببناء الجدران النموذجية، حسبما أوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.

يجدر الإشارة إلى أن بناء جدار حدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك، هو أحد وعود ترامب منذ أن بدأ حملته الرئاسية، إلا أنه حتى الأن لم يوفر الكونجرس تمويل المشروع اللازم لـ ترامب.