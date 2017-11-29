٢١ ألف حالة إستفادت من خدمات مستشفيات مكة الأسبوع الماضي

حسين العلي (صدى):

قدمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ ( ٢١٥١٨) حالة وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر صفر.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ (١٢٦٧) حالة حيث إستقبلت أقسام الطوارئ (٢٢٣٣١) فيما راجع أقسام العيادات ما مجموعه (١٥٦٨٩) حالة .

كما أجريت فيها (٢٤٩ ) عملية جراحية طارئة و (١٤٠) عملية مجدولة و(١٧) عملية قسطرة أوعية دموية، وأخضع للمناظير (١٣١) حالة ، كما تم إستقبال (٣٣٩) حالة ولادة وإجراء (١٣٥٥) عملية غسيل دم كلوي .

وأضافت أنه خلال شهر أكتوبر الماضي لعام 2017م فقد ارتفعت نسب جراحات اليوم الواحد إلى 76% .

كما انخفض عدد المرضى طويلي الإقامة رغم خروجهم من الناحية الطبية داخل مستشفيات مكة المكرمة لشهر أكتوبر إلى 40 مريض.

وتهدف إدارة الأسرة للتأكد من إدارة وتشغيل الأسرة بكفاءة وفعالية لتخفيض مدد الإقامة وزيادة دوران السرير لتوفير الأسرة للمرضى في الحالات الطارئة والروتينية.

وتفعيل جراحات اليوم الواحد داخل المستشفيات إضافة إلى تفعيل البرنامج الإلكتروني وإدخال بيانات مؤشرات برنامج إدارة الأسرة داخل المستشفيات(السعة السريرية ,الاسرة الفاعلة ,المغلقة) و تفعيل أقسام تسهيل خروج المرضى.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.