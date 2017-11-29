النظام الآلي يُحذر 4 مناطق من الأمطار الرعدية

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات لحالات رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية تتواصل لمساء اليوم الأربعاء.

وأعلن النظام الآلي أن المناطق الواقعة ضمن نطاق الحالة المطرية هي ” الرياض، وادي الدواسر، الدوامي، والأجزاء المجاورة لهم ” ، موضحًا أن الحالة بدأت في العاشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء اليوم.

كما نبه النظام أهالي منطقة حائل من حالة من السحب الرعدية يصاحبها تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تبدأ من 12 ظهرًا حتى 11 مساء اليوم.

كما تشهد منطقة القصيم حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة منذ العاشرة صباحًا وحتى 11 مساءً، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد المدينة المنورة حالة عوالق ترابية بدأت في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً.