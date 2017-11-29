رغم سفره لباريس.. ” لمجرد ” يقود حملة تبرع بالدم في المغرب
رحب الفنان المغربي سعد لمجرد، بمبادرة محبيه من الجمهور، حيث أعلنوا عن تنظيم حملة للتبرع بالدم في مدينة الدار البيضاء، يوم 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار ” أعطيه الدم.. أعطيه الحياة ” ، التي تم إطلاقها باسمه.
وعلق ” لمجرد ” على هذه اللفتة النبيلة من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، قائلاً ” شكراً أحلى فانز على تنظيم حملة التبرع بالدم ، الله يحفظكم ليا ،فكرة رائعة جدا ،و هي رائعة لأنها من ابتكاركم، أحبكم و سأظل أحبكم “.
وأعلن الفنان المغربي عن رغبته في تقديم المساعدة للحملة مقدماً اعتذاره عن التواجد بسبب سفره إلى باريس، مُتابعاً في تعليقه ” بيش نساعدو الناس للي بحاجة للدم، كنت نتمنى نكون معكم باش حتى نتبرع بالدم يوم 10 بالدار البيضاء، لكن معليش غادي نتبرع بالدم و أنا في باريس ” .
يذكر أن سعد لمجرد قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، والتي كان آخرها ” ، الذي تخطى حاجو ال 97 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهو نجاح لم تحققه أغنية عربية أخرى حتى اليوم.let Go “فيديو كليب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2492 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يعينة و يفرج كربة لو كان فعلا برئ