رغم سفره لباريس.. ” لمجرد ” يقود حملة تبرع بالدم في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

رحب الفنان المغربي سعد لمجرد، بمبادرة محبيه من الجمهور، حيث أعلنوا عن تنظيم حملة للتبرع بالدم في مدينة الدار البيضاء، يوم 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار ” أعطيه الدم.. أعطيه الحياة ” ، التي تم إطلاقها باسمه.

وعلق ” لمجرد ” على هذه اللفتة النبيلة من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، قائلاً ” شكراً أحلى فانز على تنظيم حملة التبرع بالدم ، الله يحفظكم ليا ،فكرة رائعة جدا ،و هي رائعة لأنها من ابتكاركم، أحبكم و سأظل أحبكم “.

وأعلن الفنان المغربي عن رغبته في تقديم المساعدة للحملة مقدماً اعتذاره عن التواجد بسبب سفره إلى باريس، مُتابعاً في تعليقه ” بيش نساعدو الناس للي بحاجة للدم، كنت نتمنى نكون معكم باش حتى نتبرع بالدم يوم 10 بالدار البيضاء، لكن معليش غادي نتبرع بالدم و أنا في باريس ” .

يذكر أن سعد لمجرد قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، والتي كان آخرها ” ، الذي تخطى حاجو ال 97 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهو نجاح لم تحققه أغنية عربية أخرى حتى اليوم.let Go “فيديو كليب