بالصور.. أحمد السقا ضابط.. وغادة عبد الرازق فتاة ليل في ” حرب كرموز “

نورة الشهري(صدى):

انطلق تصوير فيلم ” حرب كرموز ” بعد بناء ديكوره في أستوديو مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي , حيث يكون التصوير في العديد من الشوارع الشعبية بالأستوديو.

وتظهر الفنانة غادة عبد الرازق خلال أحداث الفيلم بشخصية فتاة ليل تتعرض للاغتصاب ولكثير من ضغوطات الحياة , منتهجة طريقة فيلم ” 5 باب ” للنجمة نادية الجندي.

ويجسد أمير كرارة ضابط يدعى ” الجنرال يوسف المصري ” ويحاول إنقاذ الفتاة من الاغتصاب حينما يحاول عساكر الإنجليز الاعتداء عليها ومن ثم يدخل في حرب معهم.

ويلعب أحمد السقا دور ضابط شرطة , ويظهر كضيف شرف من خلال مشهدين مع بطل العمل , ويعتبر دورا مهما تتوالى عليه أحداث الفيلم فيما بعد.

يذكر أن فيلم ” حرب كرموز ” بطولة أمير كرارة ، فتحى عبد الوهاب، غادة عبد الرازق ، روجينا ، مصطفى خاطر، إيمان العاصى، أحمد السقا , ومن قصة محمد السبكى ، وسيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج رنا السبكى.