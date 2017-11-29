التأمينات الاجتماعية توضح 9 أسباب لاستبعاد الموظفين من العمل

علي القحطاني(صدى):

طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، بالتأكد من السبب الحقيق لاستبعاد الموظفين، حفاظاً على حقوقهم.

ونشرت التأمينات الاجتماعية عبر موقع ” تويتر ” ، 9 أسباب للاستبعاد وأوقات اختيارها من قبل صاحب العمل، وكان أولهم انتهاء عقد العمل محدد المدة ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بالتجديد، أو انتهاء الغرض منه إذا كان غير محدد المدة.

وكان السبب الثاني للاستبعاد، هو الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، أو فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، أو استقالة العامل قبل إنهاء العقد وموافقة صاحب العمل.

ومن ضمن الأسباب أيضًا، هو وفاة العامل طبيعيًا، أو بسبب إصابة في العمل، والسبب السادس هو إفلاس المنشأة، أو إعاد هيكلتها إداريًا، وأخيرًا إنهاء نشاط المنشأة وبالتالي إنهاء علاقة العمل.