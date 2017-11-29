إطلاق إجراءات المعاينة والحجز بمشروع ” القنفدة ” في مكة المكرمة

عادل الحربي(صدى):

أكد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن اليوم الأربعاء بداية اطلاق إجراءات المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني لمشروع إسكان القنفدة بمنطقة مكة المكرمة.

ويضم المشروع 593 فيلا بمساحة إجمالية تبلغ 597.7 ألف متر مربع , حيث تبدأ أسعار الوحدة السكنية فيه من 415 ألف ريال وبقسط شهري يصل إلى 1383 ريال.

ويذكر أن الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة , قد تفقد المشروع أمس الثلاثاء , واطلع على تفاصيله قبل البدء في اطلاق إجراءات المعاينة والحجز.