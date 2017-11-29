التزاماً بالمهنية.. ” صدى ” توضح حقيقة فيديو معلم ” لغتي “

نايف السالم(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير التعليم أحمد العيسى، أثناء زيارته لمدرسة بشرورة، والتي تأتي ضمن زياراته المستمرة لمتابعة الأوضاع الدراسية في مختلف المناطق.

ونشرت صحيفة ” صدى ” ، أمس الثلاثاء، هذا المقطع الذي بيَن مدير المدرسة وهو يُعرف بمعلم لغة عربية، وعلى “ السبورة ” كتبت مادة “ لغتي ” ، ليسأل الوزير العيسى طلاب الفصل عن المادة المقرر تدريسها ليجيبه أن المادة هي ” تفسير”.

وبناءً على ما تم نشره تلقت ” صدى ” توضيحاً من المدرسة التي كان يزورها الوزير، نفت فيه ما جاء في المقطع المنشور، مؤكدة أن شخصًا ما قام بقص الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته المواقع الإخبارية، ليظهر بصورة تسيء إلى المعلم.

وحرصًا من ” صدى ” ، على توضيح الحقيقة والالتزام بالمهنية والموضوعية، ننشر الفيديو الحقيقي مصاحب بصور من زيارة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى للمدرسة.