غدًا.. ” العامة للسياحة ” توقع 13 اتفاقية لترميم المساجد بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

يزور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، غدًا الخميس، منطقة القصيم لحضور ورشة عمل العناية بالمساجد التاريخية بالقصيم ” المرحلة الأولى ” ، والتي تقام برعاية أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.

وتأتي هذه الزيارة تفعيلًا لاتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعناية بالمساجد التاريخية بالمملكة، والتي تشهد توقيع 13 اتفاقية للترميم والعناية بمساجد تاريخية بالمنطقة.

ويتفقد رئيس الهيئة، خلال زيارته، مبنى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، والجاري تنفيذه على طريق الملك فهد بمدينة بريدة بتكلفة 18 مليون ريال، على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع، كما تتضمّن الزيارة الإطّلاع على مجسم المشروع الجديد للنادي جنوب محافظة الرس، والذي تم اعتماده مؤخرًا على مساحة 17.600.000.